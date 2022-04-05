«Смены гражданства не будет»: Майгуров рассказал о биатлонистах

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров уверен в том, что лучшие биатлонисты России не поменяют спортивное гражданство из-за отстранения от международных соревнований. Глава СБР в интервью «Р-Спорт» заявил, что все члены сборной России с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации.

По поводу смены спортивного гражданства — все наши лидеры останутся в России. Встретился с ними, призвал их с пониманием отнестись к ситуации. Например, у Китая попросить помощи в плане совместных тренировок. Мы только за это сотрудничество, но именно смены гражданства не ждём, — сказал Майгуров.

26 февраля Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что сборная России не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Такой была реакция российских спортивных чиновников на решение Международного союза биатлонистов о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшиеся турниры под эгидой организации.

2 марта стало известно о том, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). 29 марта IBU приостановил членство CБР и Белорусской федерации биатлона.

Ранее сообщалось, что двукратная победительница Олимпийских игр по биатлону Анфиса Резцова заявила, что не понимает причин отстранения российских спортсменов от международных стартов. Обладательница двух Кубков мира выразила желание услышать чёткое объяснение от чиновников, какие законы нарушили российские спортсмены.