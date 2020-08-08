Спорт

Слуцкая раскрыла, сколько стоил легендарные номер Тоsca для Олимпиады-2002

19:57, 08 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала во сколько обошлась постановка программы Тоsca, с которой она выступала на Олимпийских играх 2002 года Солт-Лейк-Сити.

Постановкой номера занимался итальянский хореограф Джузеппе Арене. За работу он запросил 10 000 долларов. Спортсменка вспоминает, что поначалу ей было сложно чувствовать моменты и понимать специалиста. Но уже спустя неделю Слуцкая вошла в образ и даже успела влюбиться в постановку.

Постановка этой программы стоила около 10 тысяч долларов, что и по нынешним меркам, совсем не дёшево. Но я считаю, что программа получилась гениальная. По прошествии почти 20 лет я горжусь ею и горжусь собой. Мне кажется, если сейчас меня поставить на коньки, то большую часть этой программы я вспомню, — отметила спортсменка.

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ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÑÐ¸Ð½Ð° Ð¡Ð»ÑÑÐºÐ°Ñ/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

С этим номером российская фигуристка заняла второе место, проиграв одним судейским голосом американке Саре Хьюз. Это сопровождалось международным скандалом, так как многие специалисты считали, что Слуцкая заслужила «золото».

Ранее Ирина Слуцкая прокомментировала уход Алёны Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, писалNEWS.ru.

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