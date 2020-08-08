Слуцкая раскрыла, сколько стоил легендарные номер Тоsca для Олимпиады-2002

https://static.news.ru/photo/5077f992-d99a-11ea-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала во сколько обошлась постановка программы Тоsca, с которой она выступала на Олимпийских играх 2002 года Солт-Лейк-Сити.

Постановкой номера занимался итальянский хореограф Джузеппе Арене. За работу он запросил 10 000 долларов. Спортсменка вспоминает, что поначалу ей было сложно чувствовать моменты и понимать специалиста. Но уже спустя неделю Слуцкая вошла в образ и даже успела влюбиться в постановку.

Постановка этой программы стоила около 10 тысяч долларов, что и по нынешним меркам, совсем не дёшево. Но я считаю, что программа получилась гениальная. По прошествии почти 20 лет я горжусь ею и горжусь собой. Мне кажется, если сейчас меня поставить на коньки, то большую часть этой программы я вспомню, — отметила спортсменка.

С этим номером российская фигуристка заняла второе место, проиграв одним судейским голосом американке Саре Хьюз. Это сопровождалось международным скандалом, так как многие специалисты считали, что Слуцкая заслужила «золото».

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