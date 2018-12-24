Скандально уволенный тренер «Спартака» открестился от РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не собирается возвращаться в Россию.
«Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью», — цитирует его «Чемпионат».
Каррера добавил, что любит теннис и рад был встретиться в Москве с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым.
«Спартак» уволил Карреру в конце октября 2018 года. Его место занял Олег Кононов. Увольнение итальянца вызвало большой общественный резонанс. В частности, это коснулось капитана «красно-белых» Дениса Глушакова. Между Глушаковым и Каррерой произошёл конфликт, который мог стать косвенной причиной увольнения итальянца с поста. После этого на футболиста ополчилась часть болельщиков.
Кафельников поддержал Карреру. Он выступил с жёсткой критикой руководства клуба, уволившего итальянца с поста. Он также высказывался против Глушакова. Бывший теннисист даже перевёл одному из болельщиков команды деньги после того, как фанат выбежал на поле во время игры и набросился на Глушакова. Болельщик был задержан.
Как писал News.ru, напавший на Глушакова фанат пообещал меры «порадикальнее».