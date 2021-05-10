Синхронисты из России выиграли золото в Европе

https://static.news.ru/photo/5a8a46ae-b1af-11eb-b40d-96000091f725_660.jpg Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото в технической программе микст-дуэтов чемпионата Европы в Будапеште, сообщает ТАСС.

Мальцев и Гурбанбердиева одержали победу, набрав 91,7963 балла. Второе место заняли испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,8694), замкнули тройку лучших итальянцы Николо Ольяри и Изотта Спортелли (77,4281).

Мальцев стал пятикратным чемпионом Европы, Гурбанбердиева в третий раз стала обладательницей золота турнира.

В 2018 году Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева завоевали золотые медали чемпионата Европы в произвольной программе дуэтов в миксте в Глазго (Шотландия). А до этого они стали победителями в технической программе. Россияне тогда показали результат 92,4000. Второе место заняла команда Италии (90,7333), третье — представители Испании (85,4333).

Напомним, сборная России по синхронному плаванию представила новогодний номер под музыку панк-рейв-группы Little Big. Номер был подготовлен для Шоу олимпийских чемпионов, которое из-за пандемии коронавируса в этом году состоялось в онлайн-формате. По словам олимпийской чемпионки Влады Чигирёвой, девушки готовили выступление с особым «трепетом и удовольствием». Выбор же музыки объяснили просто: оказалось, российские синхронистки обожают творчество Little Big.

Делать номер под такую зажигательную музыку — одно удовольствие, — написала Чигирёва в Instagram.

Она также поблагодарила своих партнёрш по команде, отметив, что даже в такой сложный год они старались держаться вместе.