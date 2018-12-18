«Сибирь» разделалась с «Локомотивом»

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Новосибирская «Сибирь» на родном льду обыграла ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Итоговый счёт — 4:2.

Данная неудача стала для «железнодорожников» уже третьей подряд. Уже на шестой минуте тренерский штаб гостей был вынужден пойти на смену вратаря, выпустив вместо Александра Салака Илью Коновалова.

«Локомотив» идёт четвертым в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» — 11-я на Востоке. Коллектив из Новосибирска добивается успеха уже в третьем матче из четырех последних игр.