Си Цзиньпин пообещал, что Китай в срок подготовится к Олимпиаде-2022

https://static.news.ru/photo/7f8be09a-5f1e-11eb-a83f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Китай в срок завершит подготовку к зимним Олимпийским играм 2022 года. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Лидер республики провёл телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Глава КНР отметил, что пандемия коронавируса не помешает выполнить все необходимые работы для того, чтобы Олимпиада прошла успешно.

Не сомневаюсь, что при поддержке всех заинтересованных сторон Китай сможет в срок завершить все подготовительные работы и обеспечить полный успех зимних Олимпийских игр в Пекине, — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Олимпиада-2022 должна пройти в столице КНР с 4 по 20 февраля. Грядущая Олимпиада станет второй в истории Поднебесной — в 2008 году Пекин принимал летние Игры.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный олимпийский и паралимпийский комитеты объявили, что отмены или очередного переноса летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса не будет. С такими заявлениями организации выступили после того, как газета The Times опубликовала статью о готовящейся отмене Игр.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако были перенесены на 2021 год из-за пандемии. Согласно планам МОК, Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. При этом за Играми сохранили название «Токио-2020».