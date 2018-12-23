Шипулин обсудит своё будущее с Союзом биатлонистов России

https://news.ru/storage/news/7c5d41b8a123f29a7f9201883d34fc23/3acdd1cd-f5da-48ab-8e46-ea2345eba695_850.jpg Kalle Parkkinen/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что олимпийский чемпион Антон Шипулин обсудит продолжение профессиональной карьеры с организацией.

«С Шипулиным мы всё проговорим. Пока было решение дать ему возможность выступить на Рождественской гонке, я лично его принимал», — приводит ТАСС слова Драчёва.

Ранее появилась информация, что Шипулин может завершить карьеру в декабре 2018 года. Комментатор Дмитрий Губерниев её опроверг.

Россиянин — олимпийский чемпион Сочи-2014. На Игры в Пхёнчхан Шипулин не поехал, так как не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). На данный момент спортсмен не выступает на этапах Кубка мира и готовится к «Рождественской гонке», в которой примет участие вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.

Изгнанную из сборной РФ трижды чемпионку ОИ — сестру Шипулина Анастасию Кузьмину — позвали назад, писал News.ru.