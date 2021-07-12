Шевченко сделала победный дубль на летнем чемпионате мира по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко одержала вторую победу на юниорском первенстве мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место. С двумя кругами штрафа она быстрее всех преодолела дистанцию гонки преследования за 21.52,5 секунды.

Второе место заняла румынка Энико Мартон, которая с тремя промахами проиграла 31 секунду российской биатлонистке. Бронзовую медаль завоевала латвийка Санита Булина (4 промаха, +38,9 секунды), которая поднялась на пьедестал в каждый из трёх соревновательных дней. Другая представительница основного состава сборной России Анастасия Гореева закончила гонку четвёртой (3 промаха, +49,3).

Ксения Шнейдер финишировала на 18-м месте (4 промаха, +2.53,9).

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка Анастасия Шевченко поделилась своими впечатлениями от выступлений на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место.