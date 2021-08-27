Биатлонистка Шевченко: тренер сказал наслаждаться и получать удовольствие

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко поделилась своими впечатлениями от выступлений на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место.

Мы приехали просто проверить своё самочувствие, а специально не подводились к этому чемпионату. Рада, что у меня всё получилось со стрельбой. Я бежала намного легче, чем в суперспринте. Тренер Михаил Шашилов сказал нам наслаждаться и получать удовольствие. Также хотелось бы красиво завершить свои старты на юниорском уровне. Дальше мы поедем домой, будем отдыхать и готовиться к чемпионату России в Тюмени, — рассказала Шевченко NEWS.ru.

Также спортсменка отметила, что в суперспринте ветровая обстановка была сложнее, поэтому стрельба не получилась. Кроме того, ей было немного грустно на церемонии награждения из-за отсутствия гимна и флага.

Как сообщалось ранее, Шевченко одержала победу в юниорском спринте на летнем первенстве мира по биатлону в Нове-Место. Шестикилометровую дистанцию она преодолела за 18.13,3 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.