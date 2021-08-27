Шевченко выиграла спринт на летнем первенстве мира по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко одержала победу в юниорском спринте на летнем первенстве мира по биатлону в Нове-Место. Шестикилометровую дистанцию она преодолела за 18.13,3 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Серебряным призёром стала латвийка Санита Булина (1 промах, +10,6 секунд), для которой это уже вторая серебряная медаль на этих соревнованиях после второго места в суперспринте. Бронзовую награду завоевала словенка Лена Репинч (1 промах, 21,4), опередившая на последнем круге румынку Энико Мартон.

Восьмой результат показала Ксения Довкая (3 промаха, +1.10,9), а победительница суперспринта Анастасия Гореева финишировала девятой (3 промаха, +1.26,2). Ксения Шнайдер закончила гонку 26-й (5 промахов, +3.02,6).

Как сообщалось ранее, бывшая российская биатлонистка Наталья Ушкина, ныне выступающая в составе сборной Румынии, поделилась впечатлениями от первого старта в новой команде.