Биатлонистка Ушкина рассказала об эмоциях от первой гонки в сборной Румынии

Бывшая российская биатлонистка Наталья Ушкина, ныне выступающая в составе сборной Румынии, поделилась впечатлениями от первого старта в новой команде.

Когда выходила на старт, внутри всё бушевало, потому что это мой первый международный старт за четыре года. До этого стартовала тоже в августе, в 2017 году на летнем чемпионате в Чайковском, когда я последний год бегала по юниоркам. В первой гонке за Румынию меня будоражило, и я не справилась эмоционально. Есть облегчение, что я бегу, наконец, на международных стартах, но эмоции слишком переполняют, — рассказала Ушкина NEWS.ru.

Также спортсменка пожаловалась, что на первом рубеже не справилась со стрельбой из-за сильного ветра и дождя, так как неправильно сделала поправку.

Как сообщалось ранее, мордовский чиновник оскорбил Наталью Ушкину за желание перейти в румынскую команду.