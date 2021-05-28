«Кто её из деревни выловил»: чиновник осудил биатлонистку за уход в Румынию

Российская биатлонистка Наталья Ушкина на прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России завоевала три медали. Однако вместо благодарности от региона президент Федерации биатлона Мордовии обвинил спортсменку и её мужа и тренера по совместительству в неблагодарности из-за того, что Ушкина собралась перейти в Румынию. Другая сторона ответила не менее жёстко. NEWS.ru разбирается в тонкостях очередного биатлонного скандала.

На прощание хлопнула дверью

Биатлонистка Наталья Ушкина до этого сезона запомнилась лишь эпизодическим выступлением в составе юниорской сборной России. Её переход в Румынию так бы и остался незамеченным, если бы она не блеснула на чемпионате России в Ханты-Мансийске, где в составе мордовской команды выиграла гонку преследования и стала второй в спринте и масс-старте. Тут же посыпались вопросы президенту СБР Виктору Майгурову, как удержать перспективную спортсменку и что с ней делать дальше. Сама Ушкина при этом позицию прояснила чётко: она уже получила гражданство Румынии и менять решение не намерена, а её новой федерации остаётся лишь согласовать переход в Международном союзе биатлонистов (IBU), но этот вопрос пока повис в воздухе.

Дело в том, что по новым правилам для смены спортивного гражданства недостаточно только паспорта новой страны и отсутствия претензий у предыдущей. IBU требует предоставить веские основания для перехода, не связанные со спортом, а сам переход должен утвердить специальный комитет. Пока этого не произошло, но, возможно, осенью на заседании этого комитета вопрос будет решён. Пока же Ушкина 1 июня едет на сбор с румынской командой и своим мужем и по совместительству тренером Александром Сарафанниковым, а её бывший шеф — глава Федерации биатлона Мордовии Анатолий Кузьмичёв — кусает локти и разразился вслед уходящей спортсменке гневной тирадой.

Ей руководит муж, Сашка (Александр Сарафанников), всех перебаламутил и её в том числе. Работал сервисменом, а сейчас хочет на девчонке карьеру сделать. Тренерского образования никакого. Он всё говорит, что подготовил её за полгода к стартам. А кто же её раньше тренировал? Кто её из деревни выловил? Он про это не говорит, — заявил Кузьмичёв в интервью РИА Новости.

Наталья Ушкина, Александр Сарафанников id39261592/vk.com

Фраза про деревню в этой реплике явно лишняя, некрасивая и попахивает шовинизмом. Может быть, Анатолию Нестеровичу ещё благодарность объявить, что «выловил» именно он со своими подчинёнными, а не скандально известный тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин. У него попались на допинге порядка 30 спортсменов, а, как рассказывал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, тренер учил своих подопечных колоть себе ЭПО и ставить капельницы с 15 лет. Окажись в руках такого специалиста Ушкина, на её спортивной карьере уже давно бы стоял крест.

Кузьмичёв же таким образом, видимо, пытается оправдаться за то, что от него уже не первый раз бегут спортсмены. Ведь проще непутёвого мужа Сашку во всём обвинить, чем создать выгодные условия для спортсменов. Несколькими годами ранее регион покинули сестры Кручинкины, которые сейчас успешно закрепились в составе сборной Белоруссии, вытеснившей Россию из пятёрки лучших женских команд.

Тренеромуж как новый вид профессии

Наталья ответила своему бывшему шефу в Instagram достаточно жёстко, заявив, что ему стоит задуматься, почему уходят спортсмены, а не лить на них грязь. Также спортсменка отметила, что руководитель федерации даже не поздравил её с успехами, но медали поставил себе в заслугу, а супруг её имеет два высших образования, в том числе и тренерское.

В российском биатлоне личный тренер и супруг по совместительству — дело обычное (ещё чаще встречаются тандемы, где отношения не являются официальными). И это не первый случай, когда не добившийся сам успехов спортсмен пытается реализовать свои амбиции, строя карьеру жены. Примером для многих является бывший лыжник сборной Израиля Даниэль Кузьмин, который перевёз в Словакию свою жену Анастасию Кузьмину и сделал ей головокружительную карьеру с тремя золотыми олимпийскими медалями.

Наталья Ушкина, Александр Сарафанников id39261592/vk.com

По тому же пути пошла Лариса Куклина с супругом, которая в прошлом сезоне отказалась от работы со старшим тренером сборной Михаилом Шашиловым и стала работать самостоятельно с мужем. В итоге из второго номера национальной команды за год она превратилась в аутсайдера основного состава и на чемпионате мира бежала всего одну гонку. Таких примеров немало и в других командах, когда спортсменка прислушивается ко мнению близкого человека больше, чем к командным наставникам. В то же время сложно представить, чтобы супруг мировой звезды и многократной обладательницы Кубка мира Кайсы Мякяряйнен, работавший сервисером финской сборной, пытался её тренировать вопреки желанию наставников сборной.

Александр Сарафанников пытался сосватать свою супругу на Украину ещё год назад и даже приезжал с ней на сбор в разгар пандемии, однако после обследования украинцы утратили к спортсменке интерес. Успехи на чемпионате России тоже нельзя рассматривать в отрыве от обстоятельств. Ушкина начала соревноваться лишь с января этого года и за весь сезон до чемпионата России пробежала от силы десяток стартов, в то время как её конкурентки в 2,5 раза больше. Подвести свежую спортсменку к одному старту — дело нехитрое, а вот выдержать весь сезон в конкурентной борьбе и без спадов задача посложнее.

Диагноз — недоверие системе

Наличие тренерского образования в России тоже ничего не значит без опыта работы, так как зачёты и экзамены в спортивных вузах порой ставят по итогам выступления на соревнованиях, а система тренерского лицензирования, повышения квалификации и практики в сборных командах в России, в отличие от ведущих биатлонных стран Норвегии, Германии и Франции, полностью отсутствует. Других же спортсменов Сарафанников не тренировал, потому и его работу с Ушкиной можно назвать пока лишь смелым экспериментом.

Наталья Ушкина natali_ushkina96/instagam.com

Случай Ушкиной — это диагноз всей системе. Такие эксперименты будут продолжаться и дальше, пока модель подготовки спортсменов в российском биатлоне не будет приносить плоды. Из двух сотен профессиональных взрослых биатлонистов и такого же количества юниоров СБР в последние годы не в состоянии подготовить даже спортсменов, стабильно борющихся за медали и входящих в десятку лучших в мире. Понятия тренерской преемственности, общей системы подготовки, которая позволяла бы безболезненно переходить от тренера к тренеру, от одной возрастной категории к другой, для российского биатлона чужды, а потому спортсмены будут идти на любые эксперименты и бежать в другие страны и команды (на фоне того, как их предшественники улучшают там результаты в сравнении с Россией) из-за отсутствия доверия к отечественным руководителям и тренерам. Об этом стоит задумываться как руководителям на местах, так и правлению Союза биатлонистов России, а не разводить руками после побега очередной спортсменки, дескать, ушла, да и чёрт с ней.