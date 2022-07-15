Шарапова раскрыла имя своего сына Шарапова родила сына

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Мария Шарапова

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова 1 июля стала мамой, сообщает «Чемпионат». Спортсменка объявила об этом в соцсетях и выложила фото с ребёнком, его назвали Теодор.

Ранее Шарапова уже намекнула, что родила ребёнка. Подписчики поздравили с рождением первенца пятикратную победительницу турниров «Большого шлема».

Еще в апреле она писала, что поедание праздничного торта за двоих всегда было ее специализацией. После этого сообщения многие поклонники решили, что Шарапова могла забеременеть.

О том, что Шарапова решила завершить спортивную карьеру, стало известно в 2020 году. К тому моменту она успела завоевать 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В ее копилке — пять трофеев с «Шлемов» и один — с Итогового чемпионата WTA в одиночном разряде в 2004 году. Кроме того, она успела завоевать еще некоторые награды, в том числе серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года.