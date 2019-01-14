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Шарапова поведала о сексизме в теннисе

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о гендерном неравенстве в современном теннисе.

«Относительно говоря, мужчины в теннисе занимают довольно жёсткую позицию в отношении гендерного равенства», — цитирует Шарапову simplenews.co.uk.

Теннисистка добавила, что лет пять–семь назад со стороны мужчин на пресс-конференциях не чувствовалось «теплоты». Единственным исключением, по словам Шараповой, являлся британец Энди Маррей.

«В этом смысле он может многое сделать как в спорте вообще, так и в теннисе в частности, так как он своего рода икона», — заключила Шарапова.

Маррей принял решение завершить карьеру до Уимблдона-2019, который пройдёт летом, из-за острой травмы бедра. Он трёхкратный чемпион турниров серии Большого шлема, единственный в истории двукратный победитель Олимпиады, бывшая первая ракетка мира.

Шарапова в первом круге Открытого чемпионата Австралии победила британку Хэрриет Дарт со счётом 6:0, 6:0. В следующем раунде она сыграет с 23-летней шведкой Ребеккой Петерсон (64-й ракеткой мира), а в третьем может встретиться с действующей победительницей турнира датчанкой Каролин Возняцки (3-я ракетка).

Как писал News.ru, Шарапова раскрыла секрет победы на Australian Open.


#теннис #МарияШарапова
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