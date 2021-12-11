Серебряные пули: женская сборная России стала второй в биатлонной эстафете

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В спортсменок мало кто верил, но они смогли собраться и взять первую награду в нынешнем сезоне. Рассказываем подробнее о важном для команды успехе.
Поэтапная борьба
На первый этап тренеры решили отправить Валерию Васнецову, которая, по их мнению, набрала хорошую форму и рвалась в бой. Этот тезис россиянка бросилась подтверждать с первых метров дистанции. Очень быстро она вышла на первое место и лидером подошла к первому огневому рубежу. Там, правда, у Васнецовой были некоторые проблемы: она медленно стреляла и взяла дополнительный патрон. Это отбросило её на шестую позицию.
В таком же стиле у Васнецовой прошла и вторая часть дистанции. Она снова отлично бежала и снова очень долго стреляла, использовав один доппатрон. В итоге первый этап российская спортсменка завершила с отставанием около 40 секунд на шестом месте. Васнецова позже призналась, что у неё настолько здорово катили лыжи, что она просто не могла показать плохой ход. По этому показателю россиянка заняла четвёртое место на своём этапе. Очень достойный результат.
Продолжила борьбу за медали Светлана Миронова. Она хорошо работала в группе преследователей и поддерживала их темп. Первая лёжка была отработана идеально, позиции россиянка отстояла. На стойке Миронова занервничала и допустила два промаха, но смогла собраться и закрыть их двумя доппатронами. Итогом стали те же 40 секунд отставания и рабочая позиция в первой семёрке.
Серебряная развязка
Вслед за загонщицами в игру вступили лидеры сборной России. К тому моменту сборная Швеции на минуту оторвалась от преследователей, но вот за серебро бороться было можно и нужно. Ульяна Нигматуллина спокойно шла в своём темпе и чётко отработала на лёжке, это переместило её на четвёртое место.
На стойке все стреляли плохо, не исключением стала и Нигматуллина, которая допустила аж три промаха. Замаячила перспектива штрафных кругов, но россиянка выдохнула и спокойно начала закрывать мишени. Все три допа попали в цель.
После этого Нигматуллина включила форсаж и начала догонять соперниц. По итогу ей удалось выйти на второе место и создать шикарные условия для Кристины Резцовой, бежавшей на последнем этапе. Да, шведки был на огромном расстоянии, но медальная перспектива вырисовывалась всё ярче.
Резцова к первому огневому рубежу шла в компании француженки Жюстин Брезы-Буше и австрийки Кристины Ридер. Последняя отвалилась ходом, а представительница трехцветных «застрелилась» на огневом рубеже. Резцова же лёжку отработала блестяще: россиянка стреляла точно и делала это в сумасшедшем темпе. Это позволило ей уйти на дистанцию второй с внушительным преимуществом больше 30 секунд.
С ходом у Резцовой всё в порядке, поэтому к стойке она подошла с огромным запасом. Там россиянка немного почудила, взяла два дополнительных патрона, но закрыла все мишени и побежала к первому успеху в сезоне. Бреза-Буше не воспользовалась осечкой россиянки и сама трижды отправила выстрелы в молоко.
Победительницы эстафеты шведки могли финишировать ползком, но и Резцова имела огромный просвет перед своей преследовательницей. Россиянки взяли первую медаль в сезоне, которая имеет огромное значение с точки зрения психологии.
Оттолкнуться от дна
Россиянки очень тяжело начали сезон. На двух первых этапах они ни разу не попадали на подиум в личных гонках, хоть и Нигматуллина с Резцовой эпизодически выглядели очень неплохо. Первая эстафета сезона в шведском Эстерсунде была провалена. Россиянки после отличного первого этапа в исполнении Резцовой отвратительно стреляли и неважно выглядели ходом. Это привело к итоговому восьмому месту.
Сейчас же спортсменки выступили здорово. Да, со стрельбой есть определённые проблемы, но сегодня их испытывали все. Главное, девушки могут быт конкурентоспособными на дистанции, не занимать им и в самоотдаче. Васнецова и Миронова после своих этапов долго лежали на снегу, а затем, покачиваясь, уходили. Было видно, что спортсменки выложились на 200 процентов.
Так что в будущее женской биатлонной сборной можно смотреть со сдержанным оптимизмом. Правда, тренер команды Михаил Шашилов призвал не впадать в эйфорию. Он напомнил, что олимпийский сезон только начинается, а впереди очень много работы.