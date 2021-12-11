Серебряные пули: женская сборная России стала второй в биатлонной эстафете

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В спортсменок мало кто верил, но они смогли собраться и взять первую награду в нынешнем сезоне. Рассказываем подробнее о важном для команды успехе.

Поэтапная борьба

На первый этап тренеры решили отправить Валерию Васнецову, которая, по их мнению, набрала хорошую форму и рвалась в бой. Этот тезис россиянка бросилась подтверждать с первых метров дистанции. Очень быстро она вышла на первое место и лидером подошла к первому огневому рубежу. Там, правда, у Васнецовой были некоторые проблемы: она медленно стреляла и взяла дополнительный патрон. Это отбросило её на шестую позицию.

В таком же стиле у Васнецовой прошла и вторая часть дистанции. Она снова отлично бежала и снова очень долго стреляла, использовав один доппатрон. В итоге первый этап российская спортсменка завершила с отставанием около 40 секунд на шестом месте. Васнецова позже призналась, что у неё настолько здорово катили лыжи, что она просто не могла показать плохой ход. По этому показателю россиянка заняла четвёртое место на своём этапе. Очень достойный результат.

Валерия Васнецова Алексей Филиппов/РИА Новости

Продолжила борьбу за медали Светлана Миронова. Она хорошо работала в группе преследователей и поддерживала их темп. Первая лёжка была отработана идеально, позиции россиянка отстояла. На стойке Миронова занервничала и допустила два промаха, но смогла собраться и закрыть их двумя доппатронами. Итогом стали те же 40 секунд отставания и рабочая позиция в первой семёрке.

Серебряная развязка

Вслед за загонщицами в игру вступили лидеры сборной России. К тому моменту сборная Швеции на минуту оторвалась от преследователей, но вот за серебро бороться было можно и нужно. Ульяна Нигматуллина спокойно шла в своём темпе и чётко отработала на лёжке, это переместило её на четвёртое место.

На стойке все стреляли плохо, не исключением стала и Нигматуллина, которая допустила аж три промаха. Замаячила перспектива штрафных кругов, но россиянка выдохнула и спокойно начала закрывать мишени. Все три допа попали в цель.

После этого Нигматуллина включила форсаж и начала догонять соперниц. По итогу ей удалось выйти на второе место и создать шикарные условия для Кристины Резцовой, бежавшей на последнем этапе. Да, шведки был на огромном расстоянии, но медальная перспектива вырисовывалась всё ярче.

Резцова к первому огневому рубежу шла в компании француженки Жюстин Брезы-Буше и австрийки Кристины Ридер. Последняя отвалилась ходом, а представительница трехцветных «застрелилась» на огневом рубеже. Резцова же лёжку отработала блестяще: россиянка стреляла точно и делала это в сумасшедшем темпе. Это позволило ей уйти на дистанцию второй с внушительным преимуществом больше 30 секунд.

С ходом у Резцовой всё в порядке, поэтому к стойке она подошла с огромным запасом. Там россиянка немного почудила, взяла два дополнительных патрона, но закрыла все мишени и побежала к первому успеху в сезоне. Бреза-Буше не воспользовалась осечкой россиянки и сама трижды отправила выстрелы в молоко.

Победительницы эстафеты шведки могли финишировать ползком, но и Резцова имела огромный просвет перед своей преследовательницей. Россиянки взяли первую медаль в сезоне, которая имеет огромное значение с точки зрения психологии.

Оттолкнуться от дна

Россиянки очень тяжело начали сезон. На двух первых этапах они ни разу не попадали на подиум в личных гонках, хоть и Нигматуллина с Резцовой эпизодически выглядели очень неплохо. Первая эстафета сезона в шведском Эстерсунде была провалена. Россиянки после отличного первого этапа в исполнении Резцовой отвратительно стреляли и неважно выглядели ходом. Это привело к итоговому восьмому месту.

Александр Вильф/РИА Новости

Сейчас же спортсменки выступили здорово. Да, со стрельбой есть определённые проблемы, но сегодня их испытывали все. Главное, девушки могут быт конкурентоспособными на дистанции, не занимать им и в самоотдаче. Васнецова и Миронова после своих этапов долго лежали на снегу, а затем, покачиваясь, уходили. Было видно, что спортсменки выложились на 200 процентов.

Так что в будущее женской биатлонной сборной можно смотреть со сдержанным оптимизмом. Правда, тренер команды Михаил Шашилов призвал не впадать в эйфорию. Он напомнил, что олимпийский сезон только начинается, а впереди очень много работы.