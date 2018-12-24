Сэр Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед»

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Сэр Алекс Фергюсон

Сэр Алекс Фергюсон будет помогать Уле-Гуннару Сульшеру на посту главного тренера английского «Манчестер Юнайтед».

Специалист выступит в качестве консультанта, сообщает The Sun. Сульшер планирует часто советоваться с Фергюсоном, в отличие от уволенного португальца Жозе Моуринью, который не делал этого.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 29 очками. «Манкунианцы» отстают на 19 очков от лидера — «Ливерпуля».

76-летний Фергюсон возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год. С командой он 13 раз выигрывал чемпионат Англии и дважды — Лигу чемпионов. Он является также самым титулованным тренером в истории британского футбола и признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола.

Как писал News.ru, скандально уволенный тренер «Спартака» открестился от РПЛ.