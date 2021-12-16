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Сборные Италии, Германии и Англии сыграют в одной группе в Лиге наций

21:50, 16 декабря 2021
Сборные Италии, Германии и Англии сыграют в одной группе в Лиге наций Фото: twitter.com/azzurri
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Сборные Италии, Германии и Англии попали в третью группу лиги А при жеребьёвке команд, которые примут участие в групповом этапе Лиги наций УЕФА, передает РИА Новости.

Команды Италии, Германии и Англии попали в группу три лиги А, четвёртым участником квартета стала сборная Венгрии, — говорится в сообщении.

Первая группа объединит команды Франции, Дании, Хорватии и Австрии, вторая — команды Испании, Португалии, Швейцарии и Чехии. Сборные Бельгии, Нидерландов, Польши и Уэльса оказались в четвёртой группе.

Игры пройдут в июне и сентябре следующего года, затем команды — победители этой лиги будут играть в плей-офф за победу в турнире.

Накануне «Спартак» объявил об отставке своего португальского тренера Руя Витории. Его место займёт Паоло Ваноли. Итальянец уже прибыл в Москву — в ближайшее время клуб объявит о его назначении. NEWS.ru рассказал о новом главном тренере «Спартака». 

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