Сборные Италии, Германии и Англии сыграют в одной группе в Лиге наций

Сборные Италии, Германии и Англии попали в третью группу лиги А при жеребьёвке команд, которые примут участие в групповом этапе Лиги наций УЕФА, передает РИА Новости.

Команды Италии, Германии и Англии попали в группу три лиги А, четвёртым участником квартета стала сборная Венгрии, — говорится в сообщении.

Первая группа объединит команды Франции, Дании, Хорватии и Австрии, вторая — команды Испании, Португалии, Швейцарии и Чехии. Сборные Бельгии, Нидерландов, Польши и Уэльса оказались в четвёртой группе.

Игры пройдут в июне и сентябре следующего года, затем команды — победители этой лиги будут играть в плей-офф за победу в турнире.

Накануне «Спартак» объявил об отставке своего португальского тренера Руя Витории. Его место займёт Паоло Ваноли. Итальянец уже прибыл в Москву — в ближайшее время клуб объявит о его назначении. NEWS.ru рассказал о новом главном тренере «Спартака».