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Мужская сборная России примет участие в отборочном турнире к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Федерация хоккея на траве России (ФХТС) объявила об этом на своём официальном сайте . Российская сборная была в резервном списке команд, претендующих на олимпийскую квалификацию. Международная федерация хоккея на траве уведомила ФХТС, что одна из стран-участников олимпийского отбора отказалась от участия в нём. Место выбывшей сборной было отдано российской команде.

Генеральный секретарь ФХТС Никита Юкляевских подчеркнул, что при любом итоге жеребьёвки сборной достанутся очень сильные соперники, но добавил, что «так или иначе, теоретические шансы на попадание на Олимпиаду-2020 еще остаются».

Жеребьёвка олимпийского отбора пройдёт 9 сентября. Российской сборной в соперники могут достаться команды Австралии, Нидерландов, Индии или Германии. Матчи пройдут с 25 октября по 3 ноября.

Как ранее писал News.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы провести совместные Олимпийские игры с Россией или Украиной.