Сарри поддержал Моуринью

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Жозе Моуринью и Маурицио Сарри

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал отставку португальца Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».

По словам итальянца, Моуринью — хороший человек и тренер. Сарри хотел бы, чтобы экс-тренер «Юнайтед» продолжил работать в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Сарри возглавил «Челси» в 2018 году. На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны.

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Место Моуринью занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Реал» снова отказался от Моуринью, писал News.ru.