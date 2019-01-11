Призывавший отстранить РУСАДА швед дал совет Логинову

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался по поводу победы россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Он заявил, что россиянину необходимо извиниться перед биатлонным миром за приём запрещённых препаратов в прошлом.
«Если ты покажешь, что сожалеешь о том, что натворил, то тебе будет немного легче доверять в будущем», — приводит слова Самуэльссона NRK.
Ранее с похожими заявлениями выступили норвежцы братья Бё и француз Мартен Фуркад.
Для Логинова эта победа стала первой личной на этапах Кубка мира. Сам швед стал третьим с отставанием в 36,8 секунды.
Как писал News.ru, Бьорндален попытался защитить Логинова.