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Призывавший отстранить РУСАДА швед дал совет Логинову

Себастьян Самуэльссон Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Себастьян Самуэльссон

спорт [ версия для печати ]

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался по поводу победы россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Он заявил, что россиянину необходимо извиниться перед биатлонным миром за приём запрещённых препаратов в прошлом.

«Если ты покажешь, что сожалеешь о том, что натворил, то тебе будет немного легче доверять в будущем», — приводит слова Самуэльссона NRK.

Ранее с похожими заявлениями выступили норвежцы братья Бё и француз Мартен Фуркад.

Для Логинова эта победа стала первой личной на этапах Кубка мира. Сам швед стал третьим с отставанием в 36,8 секунды.

Как писал News.ru, Бьорндален попытался защитить Логинова.


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