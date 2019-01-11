Призывавший отстранить РУСАДА швед дал совет Логинову

https://news.ru/storage/news/cbb88c2d495e73b3e2bf1b8d2cef9bfd/96bbd9c7-0ee5-4ab0-90ea-a7fc6beece85_850.jpg Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Себастьян Самуэльссон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался по поводу победы россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Он заявил, что россиянину необходимо извиниться перед биатлонным миром за приём запрещённых препаратов в прошлом.

«Если ты покажешь, что сожалеешь о том, что натворил, то тебе будет немного легче доверять в будущем», — приводит слова Самуэльссона NRK.

Ранее с похожими заявлениями выступили норвежцы братья Бё и француз Мартен Фуркад.

Для Логинова эта победа стала первой личной на этапах Кубка мира. Сам швед стал третьим с отставанием в 36,8 секунды.

Как писал News.ru, Бьорндален попытался защитить Логинова.