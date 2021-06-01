Самокатный спорт могут включить в олимпийскую программу

https://static.news.ru/photo/9adc830c-c2e9-11eb-b4fa-96000091f725_660.jpg Фото: wrgbarcelona2019/facebook.com

Чемпион России по экстремальному самокату Дмитрий Фазолов сообщил, что исполнение трюков на самокате — кикскутеринг — может стать олимпийским видом спорта. Об этом он рассказал в интервью «Радио 1».

Раньше самокат не признавался, но сейчас уже стали проводиться чемпионаты мира, и даже в олимпийскую программу его хотят включить. Всё идёт вверх, — отметил спортсмен.

По его словам, этот вид спорта появился около 15 лет назад. Для него уже составлены правила и критерии, по которым судят выступления.

19-летний Фазолов пришёл в кикскутеринг из футбола. Он за год смог достичь высокого уровня в новом виде спорта.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов рассказал, что владельцев электросамокатов могут обязать надевать во время езды шлемы и другие защитные средства. Он направил письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева. В нём отмечается, что электросамокаты в последнее время пользуются у россиян большой популярностью.