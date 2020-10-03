Саблистка Великая тренируется на индивидуальной подготовке

https://static.news.ru/photo/085e44a8-0560-11eb-bb73-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/velikayasa

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка Софья Великая продолжает тренировки. Сейчас титулованная спортсменка находится на индивидуальной подготовке. Об этом сообщил тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Продолжает заниматься на индивидуальной подготовке. На сборы Софья пока не выезжает. Сами понимаете, по несколько дней сидеть в изоляции, по одному в номере — такое не каждый выдержит, — рассказал Мамедов ТАСС.

В активе 35-летней Софьи Великой — золото Олимпиады 2016 года и серебро Олимпиад 2012 и 2016 годов, 8 раз саблистка становилась победительницей чемпионата мира и 14 раз оказывалась победительницей чемпионата Европы.

Как писал NEWS.ru, Великая пропустит стартующий 1 августа сбор национальной команды в комплексе «Юг-Спорт» в Сочи.