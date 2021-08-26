Саблистка Позднякова рассказала, на что потратит премию за золотые медали

Прилетевшей в Новосибирск двукратной олимпийской чемпионке Софии Поздняковой устроили тёплую встречу в аэропорту. В интервью журналистам саблистка рассказала о своих дальнейших планах, а также о том, на что потратит премию за золотые медали, сообщает «Сиб.фм».

За две золотые медали, полученные на Олимпиаде в Токио, Поздняковой положена премия в размере восьми миллионов рублей. По словам девушки, часть гонорара она бы хотела отдать на строительство храма, посвящённого олимпийцам.

У нас в Москве, в Северном Бутово, будет построен храм, посвящённый олимпийцам. Есть же храм Вооружённых сил. Также храм должен быть у олимпийцев. И мы с мужем решили, что хотим внести свою лепту в строительство этого храма, — объяснила Позднякова.

Спортсменка также рассказала, что в ближайшее время намерена сделать перерыв в карьере и уйти в декретный отпуск.

В Токио Позднякова выиграла сразу два золота. Первую медаль спортсменка завоевала в российском финале сабли, а вторую получила в финале командного первенства по женской сабле. Это были её первые Олимпийские игры. Ранее она побеждала только на чемпионате мира.