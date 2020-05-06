РУСАДА обсуждает с WADA вопрос допинг-тестирования во время коронавируса

https://static.news.ru/photo/ce01a3b4-8f89-11ea-8c04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, были ли консультации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу того, как должен осуществляться допинг-контроль во время пандемии коронавируса.

WADA анализирует ситуацию и отрабатывает различные модели. Мы постоянно на связи и получаем обратную связь. Сейчас ждём окончательные рекомендации, чтобы сверить наши модели. Но я прошу обратить внимание наших спортсменов: мы охватим всю территорию нашей страны. Не оставим без внимания ни одну точку нашей большой страны, — сказал Ганус, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Начальник отдела организации тестирования РУСАДА Виктория Баринова добавила, что допинг-тестирования в России не должны отличаться от принятых стандартов.

Главный акцент на том, что процедура по сбору проб не должна отклоняться от международных стандартов. Наши спортсмены могут быть уверены, что их проверяют должным образом, — сказала Баринова на онлайн-пресс-конференции, посвящённой возобновлению Российским антидопинговым агентством тестирования спортсменов на допинг.

Ранее Ганус рассказал, что РУСАДА восстановит допинг-тестирование с третьей декады мая, писал NEWS.ru.