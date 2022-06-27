«Руку ломать придется»: Исмаилов о бое со Шлеменко Исмаилов пообещал не проводить болевые приемы в бою со Шлеменко, так как придется сломать сопернику руку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов на канале Hustle MMA на YouTube высказался о грядущем поединке с соотечественником Александром Шлеменко. По словам спортсмена, он планирует превзойти соперника и в стойке, и в борьбе. Он также пообещал не проводить болевые приемы.

Главное, не делать болевые приемы ему. Думал, может сделать болячку, но потом думаю, что не надо, потому что он с этой своей темой не сдаваться — руку ломать придется. Задушить можно, — рассказал Исмаилов.

12 июня бойцы подписали контракт на бой. Встреча должна состояться в августе в Екатеринбурге.

В активе 37-летнего Шлеменко 61 победа по правилам смешанных единоборств и 13 поражений. Исмаилов в MMA одержал 17 побед, потерпел три поражения и один бой свел вничью.