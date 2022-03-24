Рудковская предложила отстранённой украинской фигуристке выступать за РФ

Яна Рудковская в беседе с NEWS.ru назвала абсурдным решение об исключении 16-летней фигуристки Анастасии Шаботовой из состава сборной Украины за лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. По её словам, Анастасия является первым номером украинской команды, в связи с этим это «ещё больший абсурд». Продюсер пригласила Шаботову в академию Плющенко и призвала разрешить ей выступать за Россию.

Мы с Евгением (Плющенко. — NEWS.ru) приглашаем Настю заниматься в нашей академии. Она полностью на нашем обеспечении, мы предоставим ей лёд, зал для ОФП, тренеров, жильё, будем рады принять её в нашей академии. У нас действительно очень камерно, уютно, спортивно, весело, по-доброму. Поэтому мы Настю ждём, — сказала Рудковская.

Рудковская отметила, что даже не может представить, что сейчас испытывает эта девочка. Она понимает, насколько тяжело все спортсмены, особенно российские, переживают все эти дискриминации, санкции и отстранения.

Когда страдают украинские спортсмены за то, что он просто поставил своему кумиру, а Евгений является кумиром для многих девчонок и мальчишек по всему миру, вне зависимости от их национальности и политического взгляда, лайк, и только за это эту девочку дисквалифицировали. Вы знаете, я такого ещё не встречала. Хочется её поддержать, я думаю, мы её достойно встретим в нашей академии. Я надеюсь, федерация фигурного катания также окажет ей поддержку и даст ей возможность выступать на российских стартах, — подчеркнула Рудковская.

В то же время продюсер напомнила о нюансе, что спортсменке придётся пропускать год при смене спортивного гражданства. Однако, по мнению Рудковской, в данной ситуации уже нет никаких ни правил, ни критериев в спорте.

Она может соревноваться вне конкурса, как специальный приглашённый гость, минуя призовые места, если она их занимает. Понятно, что всё равно ещё этот год ей придётся по международным правилам пропустить, но я думаю, что это будет правильное решение — выступать за сборную России, потому что будущего у этой девочки на Украине нет. Я очень надеюсь, что эта несправедливость для неё окажется иронией судьбы, она вернётся в Россию, потому что она начинала в России, и продолжит свою карьеру, соревнуясь с лучшими фигуристами этой планеты. Она будет соревноваться среди лучших, и я уверена, что она достигнет высочайшего уровня, — подытожила Рудковская.

Ранее Шаботова поставила лайк под постом Плющенко, который до этого поддержал спецоперацию на Украине. За это её исключили из состава команды. В Украинской федерации фигурного катания уточнили, что они никак не влияли на решение. До 2019 года фигуристка выступала за Россию, но затем сменила спортивное гражданство.