https://static.news.ru/photo/aa68f522-6835-11ea-af33-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Все футбольные, хоккейные и баскетбольные соревнования, проходящие на территории России, отменены до 10 апреля из-за распространения коронавируса.
Решение касается всех турниров, включая Российскую премьер-лигу, Континентальную хоккейную лигу и Единую лигу ВТБ, сообщает РИА Новости. Также отменены чемпионаты Профессиональной футбольной лиги и Футбольной национальной лиги.
Ранее сообщалось, что национальные чемпионаты приостановили Франция, Германия, Испания, Италия и другие страны. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, писал NEWS.ru.