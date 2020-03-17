Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все футбольные, хоккейные и баскетбольные соревнования, проходящие на территории России, отменены до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Решение касается всех турниров, включая Российскую премьер-лигу, Континентальную хоккейную лигу и Единую лигу ВТБ, сообщает РИА Новости. Также отменены чемпионаты Профессиональной футбольной лиги и Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что национальные чемпионаты приостановили Франция, Германия, Испания, Италия и другие страны. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, писал NEWS.ru.

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