https://static.news.ru/photo/aa68f522-6835-11ea-af33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все футбольные, хоккейные и баскетбольные соревнования, проходящие на территории России, отменены до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Решение касается всех турниров, включая Российскую премьер-лигу, Континентальную хоккейную лигу и Единую лигу ВТБ, сообщает РИА Новости. Также отменены чемпионаты Профессиональной футбольной лиги и Футбольной национальной лиги.