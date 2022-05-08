Ровесник «Спартака»: история старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха Прославленный шахматист, судья и писатель умер на 101-м году жизни

Юрий Авербах / Фото Сергей Бобылев/ТАСС

С уходом из жизни старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха без преувеличения ушла целая эпоха. Спортсмен добивался первых серьёзных успехов в шахматах ещё при Иосифе Сталине, а затем долгие годы успешно занимался популяризацией любимого вида спорта. Рассказываем подробнее об уникальной карьере и жизни выдающегося шахматиста.

Из инженеров в шахматисты

Авербах родился в 1922 году в Калуге и с детства увлекся шахматами. В возрасте 16 лет он победил на Всесоюзном турнире школьников, но, несмотря на это, спорт ещё долгие годы оставался для Авербаха хобби, которое он совмещал с профессией инженера.

В 1939-м будущий гроссмейстер поступил в МВТУ (ныне — МГТУ) имени Баумана, во время Великой Отечественной войны продолжал учиться, ремонтировал танки и тягачи, в совершенстве овладел английским языком. Карьеру шахматиста Авербах начал через несколько лет после окончания войны.

В 1949-м и 1950-м спортсмен завоевал титулы чемпиона Москвы, в 1952-м получил звание гроссмейстера. Спустя два года Авербах стал чемпионом СССР, участвовал в турнире претендентов, а также вошел в состав сборной Советского союза, вместе с которой в 1957 и 1965 годах брал золото на командных чемпионатах Европы.

На благо шахмат

Авербах не просто искусно владел навыками игры в шахматы, он стремился привнести в них свежие идеи. Спортсмен разработал несколько оригинальных дебютов, а также посвятил ряд фундаментальных исследований заключительной части шахматной партии. Некоторые из них впоследствии взяли на вооружение звёзды мирового спорта.

После окончания спортивной карьеры Авербах не бросил шахматы, а продолжил активно заниматься их развитием. На протяжении пяти лет (1972-1977) он возглавлял шахматную федерацию СССР, долгие годы работал заместителем председателя организации. Авербах также входил в центральный комитет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и являлся её почётным членом.

Работу спортивным функционером Авербах успешно совмещал с писательской деятельностью. Спортсмен стал автором более 50 книг, посвященных искусству игры в шахматы, многие из них переведены на иностранные языки. В честь Авербаха даже назван один из видов дебюта — такого признания удавалось достичь не всем чемпионам мира.

Кроме того, спортсмен работал арбитром на крупнейших шахматных соревнованиях планеты. Авербах входил в число судей на трех матчах за титул чемпиона мира. В 1984 году он обслуживал игру между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, спустя девять лет был арбитром во встрече последнего с британцем Найджелом Шортом, а в 2000 году работал на поединке между Каспаровым и Владимиром Крамником.

Авербах также был успешным журналистом. На протяжении 16 лет гроссмейстер вёл передачу «Шахматная школа» на советском телевидении, а также был главным редактором печатных изданий «Шахматы в России» и «Шахматный вестник».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Медали и ордена

Авербах был удостоен множества званий, а одну из главных наград — Орден Почёта — получил за несколько дней до смерти — 4 мая. Ещё в советское время шахматист стал кавалером Ордена Дружбы народов, ему также была вручена медаль «За трудовую доблесть».

Помимо профессиональных качеств, знакомые с Авербахом отмечали его характер. По многим свидетельствам, гроссмейстер был дружелюбным и неконфликтным. Кроме того, до последних дней жизни шахматист сохранял ясность ума. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал писать статьи, выступать с лекциями. В июне прошлого года Авербах был госпитализирован с коронавирусом, пережил несколько тяжёлых месяцев, после чего, вроде бы, пошёл на поправку.

Соболезнования в связи со смертью гроссмейстера выразили и ФИДЕ, и многие звёзды современных шахмат. Вклад Авербаха в развитие этого вида спорта просто невозможно оценить и измерить.