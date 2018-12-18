Россиянка признана лучшей ватерполисткой мира

Россиянка Екатерина Прокофьева признана лучшей ватерполисткой года по результатам голосования Total Best Women Player.
Спортсменка клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области выиграла Евролигу, а в составе сборной России дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.
«По результатам голосования Total Best Women Player меня признали лучшим игроком мира. Я в шоке, мне не верится! Это безумно приятно. Это большая победа для России, для меня», — написала Прокофьева в своем Instagram.
Лучшим ватерполистом года признан испанец Фелипе Перроне.
В голосовании принимали участие 46 экспертов, большинство из которых — главные тренеры сборных и клубов, а также более 25 тысяч болельщиков.