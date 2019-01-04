Россиянка победила на КМ по скелетону

https://news.ru/storage/news/ef9b830793463089523ee21f90c4027b/4ac0e526-45e5-4126-8398-41de0f239d17_850.jpg Владимир Астапкович/РИА Новости

Елена Никитина

Россиянка Елена Никитина стала первой на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге. Она преодолела дистанцию за 1.57,42 минуты.

Второй стала представительница сборной Германии Жаклин Леллинг, которая отстала от Никитиной на 0,37 секунды. Третья строчка за другой россиянкой — Юлией Канакиной (+0,97).

Ещё одна представительница России Рената Хузина заняла 10-е место с отставанием в 2,61 секунды.

Никитина — обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года. Она также двукратная чемпионка Европы (2013 и 2017 годов).