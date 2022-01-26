Россиянка Буртасова выиграла золото на чемпионате Европы по биатлону

Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в немецком Арбере. Россиянка не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и более чем на 12 секунд опередила ближайшую соперницу.

Буртасова прошла дистанцию 15 км за 44 минуты и 22,9 секунды.

Второе место в этой дисциплине заняла представительница Молдавии Алина Стремоус. Она допустила один промах в стрельбе из положения стоя. На третьем месте оказалась ещё одна россиянка, Наталья Гербулова, которая также без промахов прошла огневые рубежи. Четвёртой финишировала Виктория Сливко, допустившая один промах.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков стал вторым в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. Россиянин не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и отстал от победителя — норвежца Сверре Далена Аспенса — менее чем на 12 секунд.