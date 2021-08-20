«Россияне покупают судей»: на Украине обвинили Россию в неудачах гимнасток

Президент Федерации гимнастики Украины и главный тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Дерюгина напала с обвинениями на Россию. Она заявила, что российская делегация покупает судей, из-за чего проигрывают украинские спортсменки, сообщил журналист Дмитрий Гордон в подкасте «Фак.Подкаст».

Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка и руководитель нашей федерации художественной гимнастики, говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться, — сказал Гордон.

По его словам, девушек постоянно засуживают как раз именно из-за того, что Россия «платит втупую судьям».

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио украинкам не удалось завоевать награды в соревнованиях по художественной гимнастике. Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпийских игр в личном многоборье несмотря на то, что её соперница Линой Ашрам в последнем упражнении потеряла ленту. Решение судей вызвало в России огромный резонанс и массу споров. Третье место досталось белорусской спортсменке.

Специалисты, в том числе президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, считают судейство предвзятым и несправедливым, а золотую медаль Ашрам — незаслуженной. Российские спортсменки впервые с 1996 года не смогли получить золото в личном многоборье на Олимпиаде, в то время как израильская спортсменка стала первой в истории страны женщиной, которой удалось завоевать высшую награду на Олимпийских играх.