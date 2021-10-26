Россияне поборятся за звание чемпиона мира по сборке кубика Рубика

С 25 октября по 14 ноября пройдёт национальный отборочный этап мирового чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика — Red Bull Rubik's Cube. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Обладатели лучшего результата каждой недели в рамках национальных этапов получат возможность представлять Россию на Мировом финале, который пройдет 27 ноября 2021 года. Соперники поборются в таких дисциплинах как «Спидкубинг» (сборка на скорость), «Сборка одной рукой» и «Рескрамбл», для победы в которой игрок должен быстрее всех повторить определённую сборку кубика.

Участники могут использовать любой кубик Рубика, который разрешён Всемирной Ассоциацией Кубика (WCA). Участнику даётся 60 секунд, чтобы собрать свой кубик.

Кубик Рубика является самой продаваемой головоломкой в мире.

Ранее сообщалось, что японцы создали самый маленький в мире кубик Рубика.