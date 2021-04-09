Россия выплатила WADA более $1 млн

https://static.news.ru/photo/a6dc4482-99e3-11eb-80e2-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Обязательный ежегодный взнос России во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) составил более $1 млн. Российская сторона осуществила платёж в полном объёме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчёт WADA, агентство получило от России $1 091 877. Для сравнения, в прошлом году сумма составила $1 015 977.

Сумма взноса всех стран в бюджет организации растёт приблизительно на 8% каждый год. Наибольшие затраты в этом году несут США и Канада — их взносы составляют $2 931 923 и $1 465 962 соответственно. Канадцы эту сумму уже внесли.

Отмечается также, что ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило WADA порядка $432 тысяч. Эта сумма была компенсацией средств, которые были потрачены в ходе разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее NEWS.ru писал, что российские тяжелоатлеты, двукратные чемпионы Европы Олег Чен и Давид Беджанян дисквалифицированы на четыре года. Они отстранены за нарушения антидопинговых правил.