Россия решила отправить заявку на проведение Олимпиады-2036

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на брифинге по развитию спорта в стране, что РФ решила подать заявку на проведение Олимпиады-2036, сообщает «Интерфакс». Чернышенко обратился к Минспорта и Олимпийскому комитету России с просьбой подобрать города-кандидаты для подачи заявки. По его словам, Международный олимпийский комитет пока не объявил конкурс.

Определение города, который может подать заявку, — прерогатива Олимпийского комитета России вместе с Минспортом и субъектом страны, который готов принять Игры. Там даются юридические гарантии, это очень серьёзный вопрос. Насколько я знаю, Международный олимпийский комитет пока не объявил конкурс, поэтому ждем, — сообщил Чернышенко.

В августе 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уже несколько российских городов выразили готовность принять Игры-2036. Казань выступала первой желающей, позже подключился Санкт-Петербург. Именно эти города являются главными претендентами, отметил министр.

Ранее украинский министр спорта Вадим Гутцайт сообщил, что Украина намерена принять у себя зимнюю Олимпиаду 2030 года. По его словам, в настоящее время на Украине «самое мощное за всю историю страны» развитие спортивной инфраструктуры.