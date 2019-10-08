https://static.news.ru/photo/3656d30c-e9f0-11e9-99da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Российские независимые эксперты подготовили ответ для WADA по ситуации с базами данных московской антидопинговой лаборатории. По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, бумаги были направлены Агентству 8 октября.

Эксперты WADA должны рассмотреть объяснения 23 октября, сообщает пресс-служба Минспорта.

Кроме того, Колобков подчеркнул, что WADA просило уточнения по 31 вопросу по данным московской антидопинговой лаборатории, на каждый из них эксперты дали объяснения.

Как ранее писал News.ru, WADA сомневается в случайном характере возникших искажений в базе данных московской лаборатории. Характер изменений таков, что говорить о его случайном характере не приходится.