Российского теннисиста обвинили в участии в договорняках ZDF: российского теннисиста Карацева обвинили в участии в договорных матчах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аслан Карацев

Российского теннисиста Аслана Карацева обвинили в участии в договорных матчах, сообщает телеканал ZDF, ссылаясь на документы Международной федерации тенниса (ITF). По данным СМИ, тренер спортсмена Егор Яцюк предлагал ему и его коллеге из Грузии Николозу Басилашвили денежное вознаграждение за добровольную сдачу матча. Представители ITF предполагают, что Карацев замешан в пяти подобных схемах.

В числе договорных матчей названы парные встречи на финском и казахстанском туре ATP Challenger. Последний случай, когда Карацев мог быть замешан в манипуляции с исходом встречи, был выявлен на турнире Challenger в 2022 году.

Сам теннисист в комментарии Metaratings заявил, что впервые слышит о подобных обвинениях.

Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чем вы говорите, — заявил Карацев.

15 января Карацев обыграл британца Энди Маррея в финале турнира серии ATP Sydney Tennis Classic. Таким образом, он стал победителем состязания. Россиянин обошел своего оппонента в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Матч продлился полтора часа.