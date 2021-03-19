Российский гроссмейстер Ян Непомнящий разбил действующего чемпиона мира

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Болельщики возмутились стоимостью билетов на финал чемпионата России по хоккею с мячом между московским «Динамо» и красноярским «Енисеем». По разным оценкам, перекупщики завышают цены в четыре — семь раз.

Билеты в кассах были раскуплены за час ещё накануне, при этом многие болельщики пытались приобрести их на сайте хоккейного клуба «Енисей», на домашней арене которого состоится игра, но сайт работал...