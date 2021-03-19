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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий разбил действующего чемпиона мира

04:58, 20 марта 2021
Фото: chess24 / youtube

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил действующего чемпиона мира, норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.

Россиянин вышел в финал шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational, проходящего в рамках Champions Chess Tour.

В последней игре он встретится с нидерландским шахматистом с русскими корнями Анишем Гири, сообщило РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России по шахматам в августе прошлого года выиграла первую в истории онлайн-олимпиаду. Так, по итогам двух матчей финала россияне оказались сильнее сборной Индии. В ходе первого матча была зафиксирована ничья (3:3). В то же время по итогам второй встречи россияне одержали победу со счётом 4,5:1,5. В частности, отличились Полина Шувалова, Андрей Есипенко и Александра Горячкина.

Позднее индийская сборная по шахматам оспорила результат матча с россиянами.

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