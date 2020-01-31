https://static.news.ru/photo/e457e71a-4432-11ea-b54b-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Хириев Фото: sportshkola_sadulaeva/instagram.com

Федерация спортивной борьбы России дисквалифицировала борца Шамиля Хириева за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмена отстранили на четыре года, начиная с 25 апреля 2019. Хириев дисквалифицирован за нарушение пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена»), сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Брэндон Макмиллан был дисквалифицирован на два матча. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал игрока за нарушение правил против соперника в матче с «Витязем», писал NEWS.ru.