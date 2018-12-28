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Российский биатлонист выступает в форме сборной Украины

Александр Жирный Tobias NykÃ„Nen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Жирный

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Александр Жирный, который на протяжении четырёх лет представлял сборную Украины на международных стартах, рассказал, почему он выступает в форме цветов национального флага Украины на Кубке России. 

«Регион, за который выступаю (Башкортостан. — Ред.), не выдал другой комбинезон», — цитирует Жирного «Матч ТВ».

Он добавил, что осталось много экипировки после четырёхлетних выступлений за сборную Украины.

«Куда я буду ее девать?» — заключил он.

Биатлонист также рассказал, что вернулся в Россию, поскольку не смог попасть на Олимпийские игры 2018 года в составе украинской команды. По его мнению, он не смог найти контакт с новым тренером команды. Также он не исключил возможности того, что ему не подошёл тренировочный план, предложенный тренерским штабом.

Александр Жирный выступает на третьем этапе Кубка России по биатлону — «Ижевской винтовке». В двух стартах турнира спортсмен показал 45-й и 24-й результаты.

«Ижевская винтовка» является одним из основных отборочных стартов для попадания в сборную на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU по биатлону.

Ранее News.ru сообщал, что Елизавета Каплина одержала победу на «Ижевской винтовке».


#сборнаяРоссии #биатлон
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