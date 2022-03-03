Российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил своё решение и запретил российским и белорусским атлетам участвовать в Паралимпиаде в Пекине. Это решение вызвано напряжённой обстановкой в Олимпийской деревне и нежеланием ряда стран соревноваться с россиянами и белорусами, информирует пресс-служба организации.

2 марта МПК допустил российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине, но уже через сутки изменил своё решение.

Президент МПК Эндрю Парсонс сообщил, что не собирался смешивать политику и спорт, но отстранение спортсменов из России и Белоруссии оказалось единственным выходом из непростой ситуации, которая произошла в Пекине.

В МПК мы твёрдо убеждены, что спорт и политика не должны пересекаться. Однако не по своей вине война пришла к нашим Играм. За кулисами многие правительства имеют влияние на наши соревнования. За последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами, и мы провели открытый разговор. Они сообщили, что если мы не пересмотрим своё решением, нас ждут серьёзные последствия. Некоторые национальные комитеты связались со своими правительствами и угрожали не участвовать в соревнованиях, — сказал Парсонс.

Также он выразил сожаление в связи с тем, что спортсмены из-за этого решения не смогут принять участие в Паралимпиаде. Парсонс назвал их «жертвами своих правительств», которые нарушили олимпийское перемирие.

Ранее исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) отстранил от участия на этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов. В сообщении, опубликованном на официальном сайте организации, отмечается, что члены совета приняли во внимание новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к атлетам из этих стран.