Российские саночники дисквалифицированы на ЧМ за финиш с помощью рук

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На чемпионате мира по санному спорту в немецком Кёнигзее российский экипаж был дисквалифицирован после первого заезда в соревнованиях двоек. Чемпионы Европы в командной гонке Всеволод Кашкин и Константин Коршунов наказаны за попытку финиша при помощи рук.

Стоит, впрочем, заметить, что иначе они вряд ли бы добрались до финишной черты. Во время спуска они допустили ошибку, которая привела к падению. Они сумели вернуться в сани, но скорости для финиша им уже не хватало.

Дело в том, что заключительный отрезок трассы в Кёнигзее расположен на участке с контруклоном, так что спортсменам пришлось помогать себе руками. Их остановили судьи, находившиеся рядом. В итоге они были дисквалифицированы. Согласно регламенту, именно такое наказание влечёт попытка финиша с помощью дополнительных усилий.

Как писал NEWS.ru, на этапе Кубка мира в Кёнигзее 1 января российский саночник Матвей Пересторонин упал во время квалификационного заезда. Он был госпитализирован, но спустя несколько дней вышел из больницы, а 16 января вернулся из Германии в Москву.