Российские саблистки поборются за золото Олимпиады с командой Франции

Женская сборная РФ по фехтованию на саблях вышла в финал командного турнира и поборется за золотые медали Олимпийских игр (ОИ) в Токио. В предыдущей стадии соревнований Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова победили соперниц из Южной Кореи со счётом 45:26.

Француженки в полуфинале одолели итальянок (45:39). Решающий матч между РФ и Францией начнётся 31 июля в 13:30 мск. Недавно Позднякова завоевала золотую медаль Игр в Токио в личном первенстве, Великая — серебро.

Накануне российские рапиристки стали обладателями золотых медалей Игр в Токио. В финальном поединке команда оказалась сильнее француженок. Матч закончился со счётом 45:34 (5-2, 5-3, 4-4, 6-3, 5-6, 5-2, 5-1, 5-7, 5-6). За российскую сборную выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина. 22-летняя Мартьянова, самая молодая участница коллектива, неудачно подвернула ногу, но продолжила выступление после оказания медицинской помощи.

Ранее российский стрелок Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м, которое стало для неё второй победой на Играх в Японии. По итогам предварительных соревнований россиянка уверенно вышла в финал с третьим результатом. В решающей стадии турнира её главной соперницей стала кореянка Мин Чон Ким, победить которую Виталина смогла лишь после перестрелки.