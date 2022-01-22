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Российские биатлонисты взяли серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Сборная России по биатлону выиграла серебро в эстафете в Антхольце
15:36, 23 января 2022
Российские биатлонисты взяли серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце Антон Бабиков Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
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Мужская сборная России по биатлону в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Отставание от победителей из Норвегии составило 1 минуту и 57,7 секунды.

В составе победителей эстафету пробежали Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен.

Российские биатлонисты допустили 12 промахов и один раз зашли на штрафной круг. Бронза досталась сборной Германии, которая отстала от победителя на 2 минуты и 4.4 секунды.

Для российских биатлонистов эта медаль стала четвертой в эстафете в нынешнем сезоне. Они взяли две бронзы, а также стали победителями гонки, прошедшей в Рупольдинге.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Россиянин не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и показал лучший результат.

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