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Российская волейболистка умерла в возрасте 21 года

14:03, 08 ноября 2021
Российская волейболистка умерла в возрасте 21 года Фото: pixabay.com
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Блокирующая волейбольного клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба мужского уфимского клуба «Урал».

По данным источника, причиной смерти стала болезнь. В последний раз на площадке Хамбикова появилась в октябре.

«Уфимочка-УГНТУ» выступает во втором по силе дивизионе российского волейбола.

Ранее сообщалось, что нападающий хоккейного словацкого клуба «Братислава Кэпиталс» Борис Садецки, известный по выступлениям за «Слован», скончался в возрасте 24 лет. Спортсмен потерял сознание во время матча чемпионата Словакии.

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