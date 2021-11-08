Российская волейболистка умерла в возрасте 21 года

Блокирующая волейбольного клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба мужского уфимского клуба «Урал».
По данным источника, причиной смерти
«Уфимочка-УГНТУ» выступает во втором по силе дивизионе российского волейбола.
Ранее сообщалось, что нападающий хоккейного словацкого клуба «Братислава Кэпиталс» Борис Садецки, известный по выступлениям за «Слован», скончался в возрасте 24 лет. Спортсмен потерял сознание во время матча чемпионата Словакии.