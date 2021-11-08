Российская волейболистка умерла в возрасте 21 года

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в передаче «Ледниковый период». Он пожелал одной из своих подопечных победы в ток-шоу. Его слова приводит Sport24.

Глейхенгауз рассказал, что в силу плотного графика ему не удаётся следить за деятельностью фигуристок из их тренерского штаба в передаче «Ледниковый период», однако он отметил, что хочет, чтобы в проекте...