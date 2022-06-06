Российская пловчиха рассказала о веселящей её привычке американцев Российская пловчиха рассказала, что её веселит привычка американцев здороваться на улице

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Призёр чемпионата России по плаванию Александра Денисенко, которая учится в США, рассказала о жизни в стране, сообщает Sport24. По словам спортсменки, её удивила культура общения между людьми и особая вежливость.

Ты идёшь по улице, видел человека где-то один раз, и он тебе сразу начинает говорить: Hi! What`s up? (привет, как дела? — NEWS.ru) . И ты ничего не должен отвечать на этот вопрос. Это просто культура общения, но я долго донимала их вопросами, как человеку за одну секунду успеть ответить на него. А они говорят: «Нет, не надо отвечать. Это просто вежливость», — рассказала Денисенко.

Спортсменка также рассказала о трёх вещах, которые были для неё сложными при переезде. Это сборы вещей, получение визы и адаптация к английскому языку.

22 апреля Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев из-за участия в концерте-митинге в «Лужниках».