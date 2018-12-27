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Российская биатлонистка засмотрелась на Вирер на рубеже

Доротея Вирер Plihal Libor/CTK/Global Look Press

Доротея Вирер

спорт [ версия для печати ]

Дебютантка Кубка мира по биатлону россиянка Анастасия Морозова рассказала о своих впечатлениях от старта на турнире. На третьем этапе Кубка мира спортсменка стала 38-й в спринте, а в гонке преследования показала 42-й результат.

«Был момент, когда стояла на рубеже и на него подъехала Доротея Вирер. Я на нее смотрю и делаю такое удивленное лицо, что Виталий Викторович Норицын (старший тренер женской сборной России. – Ред.) рассмеялся и говорит: "Тебя, может, с ней сфотографировать?"» — приводит слова Морозовой «Матч ТВ».

Биатлонистка добавила, что это произошло во время официальной тренировки команды. Морозова также хотела взять автограф у французского спортсмена Мартена Фуркада, но застеснялась. Также она посетовала, что видела на тренировке норвежца Йоханесса Бё, поскольку график тренировок у спортсменов не совпадал.

Ранее News.ru писал о том, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о будущем Игоря Малиновского.


#биатлон #АнастасияМорозова
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