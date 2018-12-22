Российская биатлонистка упустила золото в спринте

https://news.ru/storage/news/d819d9ff5c091170eaa630bb40496b49/5efc9a0d-d054-429f-97bd-e1ef339d4304_850.jpg Александр Вильф/РИА Новости

Наталья Гербулова

Канадская биатлонистка Надя Мозер одержала победу в женском спринте на третьем этапе Кубка IBU (20.43,4). Серебро досталось россиянке Наталье Гербуловой (+0,4), бронза — другой представительнице сборной Канады Меган Бэнкс (+0,7).

Гербулова на огневых рубежах допустила один промах.

Лариса Куклина стала пятой с отставанием в 2,3 секунды, Светлана Миронова — шестой (+6,4), Екатерина Мошкова — 18-й (+59,1), Ирина Казакевич — 22-й, (+1.04,6), Виктория Сливко — 35-й (+1.31,2).

Как писал News.ru, Шипулин задумался о завершении карьеры до конца 2018 года.