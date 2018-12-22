USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,884.19 $
МОСКВА-6°C20:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Российская биатлонистка упустила золото в спринте

Наталья Гербулова Александр Вильф/РИА Новости

Наталья Гербулова

спорт [ версия для печати ]

Канадская биатлонистка Надя Мозер одержала победу в женском спринте на третьем этапе Кубка IBU (20.43,4). Серебро досталось россиянке Наталье Гербуловой (+0,4), бронза — другой представительнице сборной Канады Меган Бэнкс (+0,7).

Гербулова на огневых рубежах допустила один промах.

Лариса Куклина стала пятой с отставанием в 2,3 секунды, Светлана Миронова — шестой (+6,4), Екатерина Мошкова — 18-й (+59,1), Ирина Казакевич — 22-й, (+1.04,6), Виктория Сливко — 35-й (+1.31,2).

Как писал News.ru, Шипулин задумался о завершении карьеры до конца 2018 года.


#биатлон #КубокIBU
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
спорт 16:23, 22 декабря 2018
Погибшему 18-летнему игроку «Локомотива» посвятили тату
спорт 16:06, 22 декабря 2018
Украинец может продолжить карьеру в топ-клубе Европы
спорт 15:45, 22 декабря 2018
Победивший на ЧР фигурист отказался усложнять программы
Лента новостей
спорт 20:18
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
в мире 20:01
Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии
спорт 20:00
Уланов: нам удалось перетерпеть соперника
происшествия 19:59
Полиция Пензы поймала виртуозного торговца «скоростью»
в мире 19:55
Спецпредставитель Трампа по ИГ объявил об отставке
спорт 19:54
Зубов: хотели достойно выступить
спорт 19:50
Воронин: «Сочи» для нас очень неудобный соперник
происшествия 19:47
Водитель Porsche начал стрельбу за выезд с парковки
спорт 19:45
«Спартак» обыграл «Сочи» в овертайме
происшествия 19:36
Шесть человек пострадали в ДТП в Нижегородской области
в мире 19:36
Умер сын основателя Саудовской Аравии
Другие новости
спорт 20:18
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
спорт 20:00
Уланов: нам удалось перетерпеть соперника
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top