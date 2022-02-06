Россия проиграла Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная команда России уступила Португалии со счётом 4:2 в финале чемпионата Европы по мини-футболу, который проходил в Нидерландах. В матче за третье место Испания обыграла Украину 4:1.

По ходу первого тайма Россия вела со счётом 2:0. Отличились Антон Соколов и Андрей Афанасьев. К концу тайма португалец Томаш Паку отыграл один мяч, а во втором Андре Коэлью сделал дубль и вывел свою команду вперёд за восемь минут до конца поединка.

Четвёртый мяч португальцы забили уже в пустые ворота, когда россияне выпустили на поле пятого полевого игрока.

В 1/2 финала Россия одержала победу над Украиной. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Сергея Скоровича.

Во время матча болельщики сборной Украины исполнили кричалку о президенте России Владимире Путине, в которой прозвучало нецензурное слово. Телеканал «Матч ТВ», транслировавший матч, убрал звук из трансляции и заменил его на интершум.

Сборная России по мини-футболу стала чемпионом Европы в 1999 году. Ещё пять раз россияне проигрывали в финале Евро. На турнире 2018 года сборная России заняла третье место.