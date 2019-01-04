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Романцев призвал «дать метлу в руки» Кокорину и Мамаеву

Павел Мамаев АГН «Москва»/Антон Кардашов

Павел Мамаев

спорт [ версия для печати ]

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся под арестом в следственном изоляторе.

«Назначьте им большой штраф, отправьте подметать улицы, дайте им метлу в руки и, если хотите поснимать, — снимайте, как они улицы подметают. Отсидят положенные 15 суток, и отпустите их. Они в футбол должны играть», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, происходящее с игроками похоже на показную сцену.

Кокорин, его брат и Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Срок их содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Ранее появилась информация, что следствие изменило обвинение футболистам. Теперь спортсменам вменяют статью 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» вместо статьи 116 УК РФ «Побои».

Как писал News.ru, отсутствию Кокорина и Мамаева в «Локомотиве» порадовались.


#футбол #АлександрКокорин #ПавелМамаев
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